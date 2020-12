Diocesi: Acireale, sarà restaurata la statua di sant’Emidio danneggiata dal sisma a Pennisi

La Fondazione Bellini ha perfezionato, nei giorni scorsi, il trasferimento della somma di 3.756 euro a favore della diocesi di Acireale destinata alla parrocchia Maria Ss. del Carmelo di Pennisi per il restauro della statua di Sant’Emidio, sita nella piazza antistante la chiesa e fortemente danneggiata a seguito del sisma dell’area etnea avvenuto nel 2018.

La somma è stata raccolta a conclusione di una campagna di crowdfunding avviata nei giorni immediatamente successivi al terremoto di Santo Stefano del 2018 e promossa attraverso la piattaforma Meridonare. Le donazioni, effettuate attraverso Paypal o bonifico bancario, provengono da più di un centinaio di persone, moltissime delle quali acesi di residenza o d’origine. “Un gesto simbolico – dichiara Rosario Faraci, presidente della Fondazione Bellini – per testimoniare la vicinanza degli acesi alla popolazione di Pennisi e per alleviare loro il disagio di esser stati privati del busto di Sant’Emidio, al quale affettivamente sono stati sempre legati”.

Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, nel ringraziare quanti hanno contribuito alle donazioni, ha affermato: “Una nota positiva che mette in risalto i valori di comunità e di solidarietà, segno di speranza di una pronta rinascita del paese”. La somma raccolta sarà impegnata dalla parrocchia per il restauro della statua che avverrà a cura del maestro Angelo Cristaudo.