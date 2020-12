Arma Carabinieri: disponibile la versione del Calendario storico dedicata a persone affette da cecità o ipovedenti

Dal 30 dicembre 2020 è disponibile sul sito www.carabinieri.it una speciale versione del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri dedicata alle persone affette da cecità o ipovedenti. L’audio racconto, riferisce l’Arma in un comunicato, propone un’introduzione del giornalista Paolo Di Paolo, due interviste, rispettivamente all’autore dei testi dell’opera, Valerio Massimo Manfredi e al maestro Francesco Clemente, autore delle tavole, esponente di spicco della Transavanguardia italiana, nonché un intervento del professore Aldo Onorati relativo ai riferimenti danteschi presenti nei testi, scelti per celebrare i settecento anni della morte di Dante. A seguire viene letta la Prefazione al Calendario del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. Giovanni Nistri, e i testi dei singoli mesi. Il Calendario “narra la storia del maresciallo Donato Alighieri che, percorrendo le dodici tavole, racconta alcuni eventi quotidiani del suo percorso professionale che misteriosamente si legano con i versi del quasi omonimo Sommo Poeta, portandoci così nella Divina Commedia e vivendo valori comuni alla stessa quali l’ispirazione, il coraggio, l’inventiva e la generosità”. L’obiettivo del progetto è quello di trasmettere “il vero significato del calendario, ovvero l’attenzione dell’Arma alla protezione e al supporto delle categorie più deboli, anche a coloro che non hanno la possibilità di vederne e leggerne il contenuto”.