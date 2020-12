Terremoto in Croazia: Caritas Sisak, arrivati e distribuiti 40 camion di aiuti. Mons. Kosic (vescovo), “grande gesto di carità”. Oltre 200 i volontari in campo

40 camion di aiuti per i terremotati già arrivati alla Caritas di Sisak e inviati con l’aiuto di oltre 200 giovani volontari. E’ il resoconto della giornata di ieri, 30 dicembre, pubblicato sul sito dell’arcidiocesi di Sisak, la zona dell’epicentro del terremoto che ha colpito la Croazia causando morti, feriti e ingenti danni materiali. Gli aiuti vengono smistati nel centro di distribuzione della Caritas locale dove arrivano i camion con le donazioni delle diocesi da tutto il Paese: si tratta di cibo, kit igienici, abbigliamento e calzature, ma anche strumenti e materiali di costruzione.

In prima linea insieme allo staff della Caritas diocesana, guidato dalla direttrice Kristina Radic, anche il vescovo di Sisak mons. Vlado Kosic. In un video, pubblicato sui profili social della diocesi il presule ha ringraziato “tutti i donatori il cui aiuto continua ad affluire a Sisak, Glinja, Petrinja e dintorni. E’ un grande gesto di carità – ha detto il presule -. Quando siamo in difficoltà, è bene che le persone siano unite, questi legami perdurano. E ciò è quello cui stiamo assistendo da Petrinja”. Mons. Kosic ha precisato inoltre che la Caritas sta aiutando a tutti i bisognosi indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o etnica. Un ringraziamento sentito ai giovani volontari invece è arrivato dal coordinatore della distribuzione don Ivan Coric felice di come “si siano organizzati velocissimamente tramite i social network. Ci sono persone di diverse fasce d’età, provenienze e visioni del mondo ma tutti hanno l’unico scopo di lavorare per il bene dei colpiti”. Sempre nella giornata di ieri nella sede dell’arcidiocesi di Sisak si è svolta una riunione insieme al presidente della Caritas croata mons. Boze Rados, il vescovo locale Vlado Kosic e altri rappresentanti della rete dell’organizzazione per coordinare al meglio gli aiuti ai terremotati.