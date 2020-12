Migranti: Sos Mediterranée, “pronti a riprendere il mare con la Ocean Viking. Salvate finora 31.000 persone, 6 nati sulle navi”

A pochi giorni dalla notizia del dissequestro, dopo cinque mesi, della nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée, ci si prepara per riprendere una nuova missione: “E’ un nuovo inizio, un segnale di speranza alla vigilia del nuovo anno”, affermano i soccorritori, che si dicono “abituati a una altalena di emozioni”. “Viviamo situazioni estremamente drammatiche, ma anche momenti di vera gioia: sono questi i momenti che vogliamo ricordare alla fine di un anno così impegnativo e mentre ci accingiamo a tornare al più presto in mare, a salvare vite”. Prima con la nave Aquarius e poi con la Ocean Viking, in questi anni hanno salvato più di 31.000 persone, e tra loro anche 479 bambini. Sulle navi hanno aiutato 6 neonati a nascere, Alex, Newman, Favour, Mercy (l’unica bimba) Christ e Miracle: “Sei nuove vite venute alla luce in mare aperto e in condizioni estreme, sei piccoli grandi miracoli”.