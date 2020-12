Solidarietà: il Comune di Pomezia destina le eccedenze alimentari delle mense scolastiche alla Caritas di Torvaianica

La lotta allo spreco incontra la solidarietà in un progetto promosso dal Comune di Pomezia (Rm) a favore di singoli e persone in difficoltà seguiti dalla Caritas della parrocchia Beata Vergine Immacolata di Torvaianica. L’assessorato ai Servizi sociali del Comune alle porte di Roma ha infatti pensato di far arrivare alla parrocchia le eccedenze alimentari delle mense di due scuole del territorio – Torvaianica Centro e Martin Pescatore – perché vengano distribuite ai poveri, nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid. “Si tratta di una esperienza davvero positiva di servizio condiviso con l’amministrazione, in particolare con l’assessore ai Servizi sociali, Miriam Delvecchio, fatto di dialogo e ascolto reciproco, a sostegno di molte famiglie che vivono disagio e povertà legati soprattutto al coronavirus – racconta al Sir il parroco di Torvanianica, don Andrea Conocchia –. Riceviamo ogni giorno pane e frutta, mettendoci così anche in gioco e dando un segnale chiaro contro lo spreco alimentare”. “Il recupero delle eccedenze alimentari è il primo passo verso un nuovo modello di ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale”, spiegano dall’amministrazione comunale di Pomezia. “Voglio ringraziare la società Innova che gestisce la mensa scolastica nelle nostre scuole – precisa il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà –. Insieme alla Croce Rossa a Pomezia e alla Caritas a Torvaianica lavoriamo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello spreco alimentare, offrendo un sostegno concreto alle persone indigenti e senza fissa dimora”.