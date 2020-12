Diocesi: mons. Savino (Cassano All’Jonio), “orientare a Dio i momenti della nostra esistenza”

“Le mura fortificate della desolazione, della paura e della noia, dovranno essere abbattute dall’impeto della vita e dell’amore”. Lo ha scritto mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, nel messaggio “Il tempo generativo della gentilezza” per il nuovo anno. “Dobbiamo ricominciare ad orientare a Dio i momenti della nostra esistenza, come aghi di una bussola senza premura a cui non manca di orientarsi al polo della sola possibile direzione”. “Allora – prosegue. presule – accettiamo con la fiducia del lago che indica sempre la direzione della rotta corretta, questo tempo generativo, perché ci insegna a lanciare uno sguardo commosso sul mondo, abbandonando le pseudo sicurezze dell’isolamento e l’ombra debilitante della paura. Da qui l’esortazione: “recuperiamo le parole di senso ed il senso delle parole, recuperiamo la compassione che la vera giustizia, torniamo ad essere gentili”.