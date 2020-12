Diocesi: L’Aquila, in serata il Te Deum con il card. Petrocchi. Preghiera per i colpiti dalla pandemia

Nella serata di oggi, giovedì 31 dicembre, l’arcivescovo dell’Aquila, il card. Giuseppe Petrocchi, presiederà, dalle 18 nella chiesa di San Silvestro nel centro cittadino, la ‘messa stazionale’, al termine della quale, con il canto di ringraziamento del Te Deum, pregherà per “i benefici ricevuti nel corso dell’anno trascorso e per le vittime e gli ammalati in particolare a causa della pandemia così come per coloro che sono impegnati per debellarla”. Lo rende noto l’ufficio Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi che riporta anche le parole del cardinale: “Desidero raggiungere, con l’affetto e la preghiera, le persone colpite dal contagio e le loro famiglie, in particolare, affidiamo al Signore le vittime dell’epidemia e i loro cari. Una vicinanza speciale voglio assicurarla a tutti coloro che vedono compromesso il loro lavoro e quanti faticano a vivere per ristrettezze di ogni tipo. Esprimo la mia commossa riconoscenza a quanti si prodigano, a vario titolo, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, testimoniando generosità e abnegazione, spesso in grado eroico”.