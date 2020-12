Popoli e Missione: numero di gennaio, dossier “In cammino verso la pace”. Sulla rivista nuove rubriche di Caritas e Migrantes

I sorrisi dei bambini che giocano in strada sono il simbolo delle speranze con cui il mondo saluta l’arrivo del nuovo anno. Con una copertina rinnovata graficamente, la rivista “Popoli e Missione” del mese di gennaio 2021 si presenta ai lettori con un numero denso di contenuti, a partire dal dossier “In cammino verso la pace”. Analisi e testimonianze approfondiscono il dramma di popoli che da generazioni convivono con conflitti e violenze che hanno provocato povertà, migrazioni e milioni di vittime. Nell’intervista rilasciata a Popoli e Missione, il missionario padre Gigi Maccalli racconta come l’esperienza del suo rapimento durato due anni, sia stata occasione di scoprire nuove vie di dialogo: “non ci è richiesto di fare miracoli in questa vita, ma di vivere la fraternità nel quotidiano. Portare l’umanità di quanti incontriamo e poi Dio fa grandi cose: Dio divinizza”.

“Pace e missione, strade che si intrecciano” titola l’editoriale che spiega come non si possa “rimanere indifferenti al fatto che oggi, anno domini 2021, ampia parte della popolazione mondiale sia in balìa di violenze e conflitti di ogni genere…Per tutto questo, seminare parole e fatti di Vangelo è il vero motore della pace”. Da questo numero la rivista si arricchisce anche di “due preziose rubriche affidate a Caritas Italiana e alla Fondazione Migrantes – spiega l’editoriale –. Si è infatti ritenuto che queste importanti espressioni della Chiesa italiana abbiano essenziali punti di contatto con la Fondazione Missio” con il lavoro comune nel solco di valori come “l’attenzione all’essere umano in condizione di difficoltà, sofferenza, povertà, migrazione, mancanza di diritti”.

Con questo numero comincia anche una nuova rubrica dedicata ai “Pionieri di ieri di oggi” per riscoprire le nuove strade dell’evangelizzazione aperte dalle figure di grandi missionari di tutti i tempi. Numerosi i servizi sull’attualità dal mondo. Per l’Africa un servizio sulla guerra nel Tigrai con le difficoltà che sta attraversando il governo del premier Abiy Ahmed; per l’America Latina, un bilancio sulle migliaia milioni di vittime che la pandemia da coronavirus ha creato in nazioni come l’Argentina, il Brasile, la Colombia, il Messico; la situazione nell’isola di Haiti, dopo il terremoto del 2010; per l’Asia, un aggiornamento sulla situazione della minoranza cristiana nella Cambogia che guarda ad un nuovo sviluppo economico per dimenticare gli anni bui del genocidio del dittatore Pol Pot. Da segnalare anche l’intervista a monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sulla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio).