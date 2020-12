Presepe in Vaticano: Santa Sede, illuminata anche la scultura Angels Unawares in piazza San Pietro

La figura della Sacra Famiglia rappresentata nella scultura Angels Unawares, presente in piazza San Pietro dal 29 settembre 2019, verrà illuminata oggi pomeriggio durante l’inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale allestiti nella piazza. La scultura in bronzo, che raffigura una barca con un gruppo di migranti e rifugiati di diversa estrazione culturale e razziale, e di vari periodi storici, vedrà un’illuminazione particolare puntata sulle tre figure che riproducono la Sacra Famiglia di Nazareth. Un segno per evidenziare il significato profondo del Natale e ricordare che “anche Gesù, con Maria Giuseppe, è stato un migrante, in fuga per salvare la vita”.

L’esatta copia della scultura è stata svelata lo scorso 8 dicembre nella Grand Army Plaza di New York, nel quartiere di Brooklyn, e anche questa, per tutto il periodo natalizio, verrà illuminata allo stesso modo. Un gemellaggio per ricordare che, “ancor più in questo momento di pandemia, siamo tutti bisognosi e in attesa”. La scultura Angels Unawares è stata creata dall’artista e scultore canadese Timothy Schmalz ed è stata inaugurata in piazza San Pietro per commemorare la 105ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.