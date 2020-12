Diocesi: Milano, nasce il decimo Emporio della solidarietà. Inaugurazione a Rho con l’arcivescovo Delpini

Sarà inaugurato domenica 13 dicembre (alle 12 in via Mazzolari 67) a Rho il decimo Emporio della solidarietà di Caritas Ambrosiana nella diocesi di Milano. Interverranno l’arcivescovo Mario Delpini, Stefano Lucchini, presidente della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Andrea Fanzago, responsabile Area povertà alimentare di Caritas Ambrosiana, Pietro Romano, sindaco di Rho. “Realizzato all’interno di un capannone di proprietà della parrocchia di San Paolo, ristrutturato grazie al contributo della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, il nuovo Emporio della solidarietà di Rho sarà gestito dalla Cooperativa Intrecci in collaborazione con le Caritas parrocchiali del decanato”, spiega una nota. Nei locali riammodernati, le famiglie in condizione di necessità individuate dai centri di ascolto Caritas e dai servizi sociali del Comune, “potranno scegliere tra gli scaffali prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la casa, pagando alla cassa invece che con il denaro con una tessera a punti assegnata in base alle loro necessità”. Accanto all’Emporio sarà anche attiva una mensa per persone gravemente emarginate, “Un posto a tavola”, affidata all’associazione Briciole di pane che rappresenta tutte le parrocchie cittadine. Oltre che a Rho gli Empori della solidarietà sono presenti a Milano nei quartieri di Niguarda, Lambrate e Barona, a Varese e Saronno (Va), a Molteno (Lc), Cesano Boscone (Mi), Garbagnate Milanese (Mi) e San Giuliano Milanese (Mi).