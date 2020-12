Germania: cattedrale di Augusta, riscoperto un ciclo pittorico dell’XI secolo

Nella cattedrale di Augusta è stato riscoperto un importante tesoro storico-artistico: durante sondaggi nel transetto meridionale, sono stati trovati degli affreschi databili all’XI secolo con scene dedicate alla vita e morte di san Giovanni Battista. La notizia, data dall’ufficio stampa della diocesi e rilanciata dalla agenzia cattolica Kna, riguarda un tratto risalente alla prima cattedrale detta “ottoniana” e dovrebbero esser stati realizzati entro l’anno 1010. “Questo ciclo di immagini è oggi diventato la più antica testimonianza di affreschi in una chiesa vescovile altomedievale a nord delle Alpi”, ha detto la diocesi. Gli affreschi furono già individuati negli anni ‘30 del secolo scorso, ma i fatti storici non permisero uno studio accurato e finirono dimenticati. Nel 2009, durante lavori di consolidamento e restauro del tetto, vennero alla luce dei muri dipinti risalenti all’anno 1000 che portarono a rileggere e studiare i dipinti del transetto. Ora un team di ricercatori e restauratori istituito dall’Ufficio bavarese per la conservazione dei monumenti ha esaminato, documentato, pulito e messo in sicurezza i dipinti per la prima volta.

Ulteriori indagini sono previste per il sottotetto della cattedrale. “Nonostante le aree di colore siano gravemente deteriorate, è stato possibile identificare due scene e i resti di una terza”, afferma un comunicato della diocesi. La scena dell’esecuzione con Erode in trono e la decapitazione del Battista è conservata sulla parete est e la sua sepoltura sulla parete ovest. Le scene della nascita e del nome di Giovanni Battista, presumibilmente affisse al muro sud, furono probabilmente distrutte a metà del XIV secolo quando fu costruita la finestra gotica meridionale.