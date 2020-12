Diocesi: Lecce, mons. Seccia inaugura sabato “Il cammino”, la nuova casa per i senza fissa dimora

Sarà inaugurata sabato alle ore 10,30 da mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, la nuova casa per i senza fissa dimora dal nome “Il cammino” che si trova nell’ex Casa Betania a Lecce, in via Santa Maria dell’Idria. “Il Cammino è una proposta di housing sociale, già attivo in città con varie case organizzate dalla Casa della Carità, rivolto ai senza fissa dimora che potranno così disporre di un alloggio di riferimento e saranno aiutati a rimettersi in piedi preservando la propria dignità ed identità personale”, si legge nel comunicato dell’arcidiocesi di Lecce dove si precisa che “il lavoro verterà soprattutto nel proporre un nuovo modo di concepire l’abitare uno spazio”. Un progetto che, oltre l’offerta di un posto in cui vivere, pone l’attenzione alla dimensione sociale del luogo con strategie, strumenti e servizi per creare una comunità sociale e promuovere un nuovo stile di vita sostenibile attraverso laboratori di lettura e approfondimento della Costituzione Italiana, laboratori di poesia, laboratori di artigianato e laboratori di musica. “Cercando di costruire relazioni personali e amicali, quindi: accompagnamento al cinema, al teatro, ai musei”, conclude il comunicato.