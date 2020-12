Disabilità: Fondazione Crt e Consulta per le persone in difficoltà, una road map per la prima Agenda in Italia

La Fondazione Crt di Torino e la Consulta per le persone in difficoltà hanno ideato “Agendo per l’Agenda”, un percorso per costruire la prima Agenda della disabilità in Italia. Si tratta, spiegano i due promotori, di un “piano di azioni concrete firmato dalle istituzioni e dalla società civile sulla base delle proposte e delle esigenze, mutate anche alla luce dell’emergenza sanitaria, delle organizzazioni non profit che quotidianamente si impegnano per le persone con disabilità, le loro famiglie e le comunità”.

Sei i temi “strategici” sui quali i promotori lavoreranno per circa un anno: abitare sociale, sostenere le famiglie, vivere il territorio, lavorare per crescere, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi. “Sulla base di questi temi – viene spiegato in una nota –, verranno definite nel corso del 2021 le linee d’azione concrete per migliorare l’inclusione delle persone con disabilità, che sono oltre 3 milioni in Italia (il 5,14% della popolazione), di cui circa 225.000 in Piemonte e Valle d’Aosta”.

L’Agenda sarà pronta per il 3 dicembre 2021 in occasione della prossima Giornata internazionale per la disabilità.

Per consentire all’intera collettività di partecipare allo sviluppo di progettualità innovative capaci di incidere realmente nei processi di integrazione e inclusione sociale, è attiva da subito la comunità virtuale www.agendoperlagenda.it: una piattaforma aperta a tutti – associazioni, istituzioni, corpi intermedi, singoli cittadini anche di altri territori – in linea con il principio di sussidiarietà.

Oltre a questo, nel primo semestre del 2021 il percorso verso l’Agenda inizierà a coinvolgere circa 150 organizzazioni non profit che operano nell’ambito della disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta, mentre nel secondo semestre le riflessioni saranno condivise con una sessantina di portatori di interesse della società civile.