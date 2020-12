Natale 2020: Padova, i frati della Basilica di Sant’Antonio invitano a partecipare alle celebrazioni on line. P. Zamengo, “lontani, ma vicini nella preghiera”

“Ci stiamo avvicinando al Natale! Quest’anno, a causa della pandemia che da molti mesi stiamo vivendo, sarà un Natale diverso, per molti di noi un Natale distante dalle proprie famiglie. Tutto questo ci ha fatto desiderare di condividere con voi questa giornata, così da pregare insieme e salutarci, anche se solo virtualmente”: è la proposta lanciata da padre Giancarlo Zamengo, direttore generale del Messaggero di sant’Antonio, per il prossimo 25 dicembre, con l’invito a “registrati a questo link per assistere in diretta alle celebrazioni del Natale dalla Basilica di sant’Antonio di Padova: natale.santantonio.org. In questo modo, sottolinea padre Zamengo, “direttamente da casa tua, potrai seguire le Sante Messe, ascoltare le parole dei Frati, scrivere una preghiera e, se vorrai, potrai fare un’offerta per sostenere le opere di evangelizzazione e carità dei Frati della Basilica”.

Il giorno della vigilia verrà trasmessa in diretta la Santa Messa solenne “nella notte” alle ore 18, mentre il giorno di Natale saranno trasmesse in diretta le Sante Messe solenni delle ore 11 e delle ore 18.

“In un momento come questo è ancora più importante che la grande Famiglia Antoniana si raccolga tutta intorno al suo amato Santo che sempre ci ascolta e ci protegge, in particolare in questi tempi di difficoltà e di malattia. Lontani, ma vicini nella preghiera, festeggiamo il Natale, festeggiamo Dio che si fa uomo per la nostra salvezza”, conclude padre Zamengo.