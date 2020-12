Commissione Ue: domani lancio del portale digitale unico “per promuovere l’accesso online ai servizi pubblici in tutta Europa”

Domani la Commissione Ue lancerà il portale digitale unico, “un punto di accesso unico alle informazioni per i cittadini e le imprese in Europa per conoscere le regole e le procedure relative allo studio e al lavoro nell’Unione”. Il portale, spiega un comunicato emesso a Bruxelles, “è una continuazione dello strumento online “La tua Europa”, che fornisce ai cittadini informazioni sui loro diritti, obblighi e procedure amministrative, nonché sui siti web nazionali pertinenti. “Per supportare gli utenti in ciascuno dei diversi Paesi, tutte le informazioni che compaiono sui siti web nazionali e appartenenti alla rete del portale saranno disponibili nella lingua nazionale e in inglese”. Thierry Breton, commissario per il mercato interno, dichiara: “Il portale digitale unico è un passo importante per semplificare e digitalizzare l’accesso alle informazioni dai servizi pubblici in Europa. Aiuterà i nostri cittadini e le nostre imprese a navigare più facilmente attraverso le procedure della pubblica amministrazione in tutta Europa e a sfruttare al massimo le opportunità offerte dal mercato unico”. I contenuti e i servizi forniti attraverso il portale “saranno costantemente aggiornati e migliorati, in particolare tenendo conto dei feedback raccolti dagli utenti”.