Coronavirus Covid-19: Mattarella, “stiamo vivendo tempi difficili, esempi più virtuosi contagino positivamente l’intero sistema”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Stiamo vivendo tempi difficili; la pandemia ha portato sofferenze, morte e paure in ogni comunità e il mondo intero è impegnato a contrastarne la diffusione e a limitarne il più possibile le conseguenze sulle persone”. Lo ha sottolineato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla XI edizione della cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l’innovazione “Premio dei premi” 2020 che si è tenuta in videoconferenza.

“Le priorità – ha osservato il Capo dello Stato – sono cambiate per ciascuno di noi: per le famiglie, per le imprese, per gli Stati. Abbiamo riscoperto appieno il grande valore della resilienza, della precauzione, della solidarietà, del coraggio”. “I riconoscimenti assegnati in questa edizione del Premio nazionale per l’innovazione – ha proseguito Mattarella – sono essi stessi prova della tenacia presente nella nostra società e sono dimostrazione di quanta capacità e di quanta qualità sia presente nel nostro tessuto imprenditoriale, nella Pubblica amministrazione, nei servizi, unendo alla competitività, i valori della sostenibilità sociale e ambientale”. “A tutti i premiati va dunque l’apprezzamento più intenso: sono espressione di una società che vuole essere protagonista del domani”, il tributo del presidente, secondo cui “dobbiamo fare in modo che gli esempi più virtuosi contagino positivamente l’intero sistema trasmettendo anche il coraggio del rischio, dell’esplorazione di orizzonti intuiti ma ancora ignoti, che sono decisivi nei passaggi importanti della vita delle comunità”.