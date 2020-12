Natale 2020: Acireale, una rassegna per condividere le foto dei presepi

Un’iniziativa perché la pandemia non cancelli il presepe e neanche lo oscuri. “La Voce dell’Jonio”, associazione culturale, editrice dell’omonima testata cattolica e di libri e promotrice di eventi culturali, realizza la rassegna “Il nostro presepe”, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Acireale e l’associazione di volontariato “Orazio Vecchio”.

“La Voce dell’Jonio” intende contribuire a mantenere e rafforzare una tradizione, intrisa di religiosità e cultura popolare, radicata in Sicilia soprattutto in ambito familiare e anche nelle comunità di qualsiasi tipo. Non propone un concorso – in linea con le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto –, ma una rassegna da condividere: per partecipare, infatti, basta inviare tre fotografie del proprio presepe (una delle quali raffigurante la grotta) all’indirizzo presepelavoce@vdj.it; aggiungendo il nome dell’autore e i suoi recapiti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica).

Le foto pervenute saranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram de “La Voce dell’Jonio” e sarà realizzato un cd con le immagini di tutti i presepi partecipanti e un sottofondo musicale. Terminata l’emergenza, sarà organizzato un evento sul tema del presepe, che avrà momenti culturali e musicali, al quale saranno invitati i presepisti partecipanti alla rassegna.