Paesi Bassi: Roermond, messa drive-in nella notte di Natale celebrata dal vescovo Smeets

Il sito Megaland dove verrà celebrata la messa della vigilia di Natale

Poiché le limitazioni nei Paesi Bassi ancora impongono un massimo di 30 partecipanti alla messa, il vescovo di Roermond, Harrie Smeets, ha pensato a una “alternativa” e ha annunciato che alle 22 del 24 dicembre celebrerà una messa nel sito Megaland, normalmente usato per un festival pop, che si potrà seguire stando nella propria auto. Lo spazio pavimentato consente l’accesso a 500 auto. Ci saranno però alcune regole da rispettare: i partecipanti devono rimanere nella propria auto per tutta la celebrazione, su ognuna potranno sedere solo persone della stessa famiglia. Accanto al palco su cui mons. Smeets celebrerà, saranno allestiti due schermi, spiega una nota sul sito della diocesi, in modo che tutti abbiano una buona visuale da ogni vettura; l’audio potrà essere seguito tramite l’autoradio. Non verranno raccolte le offerte, non sarà distribuita la comunione per evitare “ogni contatto tra le persone in macchina e fuori”. Occorre prenotare il posto auto in anticipo perché “solo le auto registrate sono ammesse sul sito”. Luci e motori dovranno essere spenti: “Per la maggior parte delle auto, ciò significa che anche il riscaldamento è spento”, quindi gli organizzatori consigliano “di vestirsi di conseguenza”. Ci saranno i canti (con un ensemble di fiati di Fanfare e una cantante, Wendy Kokkelkoren) e sul palco un presepe a misura d’uomo. Ovviamente la celebrazione sarà trasmessa anche in streaming.