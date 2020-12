Diocesi: Prato, il Papa esorta a “proseguire nel cammino per una convivenza sempre più fraterna e solidale”

Papa Francesco esorta Prato “a proseguire nel cammino intrapreso per costruire una convivenza sempre più fraterna e solidale” e impartisce sulla città la benedizione apostolica. Lo ha fatto sapere la Segreteria di Stato della Santa Sede in una lettera inviata al vescovo, mons. Giovanni Nerbini. Il testo – rende noto la diocesi – è firmato da mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali, che ha avuto il compito di rispondere alla missiva spedita da mons. Nerbini al Papa in occasione del quinto anniversario della visita del Pontefice a Prato, avvenuta il 10 novembre 2015. Oltre a ringraziare Francesco per la sua presenza, le sue parole e la sua preghiera per la città, il vescovo ha voluto informare il Santo Padre che l’invito rivolto dal pulpito di Donatello ai pratesi, di “stabilire patti di prossimità”, sta proseguendo con nuovo vigore. All’indomani dell’anniversario il vescovo di Prato ha lanciato l’iniziativa #farepatti, una campagna di ascolto e condivisione per provare a “immaginare insieme un’altra città possibile”, come scritto nella lettera spedita al Papa. “In questi giorni – informa la diocesi – il vescovo Giovanni sta incontrando le istituzioni cittadine, a partire dal sindaco Matteo Biffoni, per dar vita a quel percorso comunitario di crescita che a gennaio, con le modalità che saranno possibili in quel momento, si realizzerà attraverso una serie di iniziative pubbliche di confronto con esperti, durante le quali verranno messe a tema alcune delle principali criticità della città e del distretto tessile”.