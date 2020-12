Coronavirus Covid-19: Fondazioni antiusura Lazio, “da Regione primo significativo passo a sostegno di famiglie e imprese in gravi difficoltà”

“Le nostre associazioni e fondazioni antiusura accolgono con soddisfazione la decisione della Regione Lazio di sostenere finanziariamente le famiglie e le imprese in gravi difficoltà per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e maggiormente a rischio di cadere nelle grinfie della illegalità, di quella usura di prossimità di triste memoria”. A dirlo sono, in una nota congiunta, le fondazioni antiusura regionali “Salus Populi Romani”, “Wanda Vecchi”, Magnificat, Adventum, lo Sportello intercomunale antiusura, il Fai antiusura Ostia, l’Associazione protestati d’Italia e Agisa. “Le misure straordinarie – prosegue la nota – per il 2020 e quelle ordinarie per il 2021, varate dalla giunta regionale e presentate oggi dal presidente Zingaretti, costituiscono un primo significativo passo nella giusta direzione e rivestono un significato particolare in quanto frutto del confronto vero e costruttivo degli ultimi mesi con quelle stesse fondazioni e associazioni iscritte nell’albo previsto dalla legge regionale n. 14 del 2015 e alle quali le famiglie e le imprese in questo tipo di difficoltà si potranno rivolgere”. Nella nota si ricorda come la pandemia abbia aggiunto alle 200mila famiglie già in fallimento per debiti “almeno altre 300mila per effetto generato dalle necessarie e drastiche misure di blocco delle attività”. La speranza per le fondazioni è di intensificare “il metodo del dialogo e della cooperazione, nella distinzione di ruoli e di responsabilità, tra le istituzioni pubbliche e gli altri attori della vita economica e sociale per rafforzare le misure di protezione e di ripresa attiva di quanti sono in maggiori difficoltà”.