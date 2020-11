Violenza contro le donne: Ue in Italia promuove “Nemmeno con un fiore!”. “Ogni donna e ragazza ha diritto a vivere libera e sicura”

“Nemmeno con un fiore!” è il titolo dell’evento virtuale che la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha organizzato per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). “L’attore Neri Marcorè e il cantautore Edoardo De Angelis saranno i protagonisti di una serata straordinaria di parole e musica”, spiegano gli organizzatori, “per accendere i riflettori sul diritto di ogni donna e di ogni ragazza a vivere libera e sicura e per parlare dell’impegno dell’Unione europea nella lotta alla violenza di genere”. È prevista la partecipazione anche di Daniela Brancati, Dacia Maraini, Alberto Laruccia e del capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e il Canale YouTube @europainitalia a partire dalle ore 21.