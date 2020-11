Iraq: Patriarcato caldeo, incontro del clero di Baghdad con il card. Sako

Si è svolto questa mattina a Baghdad, presso la sede del Patriarcato caldeo, un incontro del clero, presieduto dal patriarca, card. Louis Raphael Sako. All’ordine del giorno temi di ordine pastorale e finanziario, con un’appendice legata alle comunicazioni sociali, alla luce della pandemia da Coronavirus Covid-19. Tra le decisioni assunte quella di suddividere i sacerdoti in tre decanati principali, Khurat al-Karkh, Karrada e New Baghdad, ciascuno guidato da un responsabile chiamato a coordinare gli incontri tra i sacerdoti della sua unità e le attività da svolgere congiuntamente. Per quanto riguarda le finanze Mar Sako ha chiesto, a causa della situazione economica del Paese e della pandemia, di ridurre al minimo le spese delle chiese e di accontentarsi della necessaria manutenzione. È stata sottolineata la necessità di mantenere il fondo di emergenza. Circa i media è stato annunciato un programma settimanale trasmesso dal canale Nour Sat sull’Iraq e ai sacerdoti è stata chiesta ampia collaborazione. In chiusura dell’incontro sono stati presentati anche programmi di educazione cristiana, di pastorale familiare e catechesi.