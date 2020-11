Svizzera: iniziativa ecumenica “Luce tuttavia” per portare il messaggio di Natale in tempo di Covid-19

“In tempo di pandemia da Covid 19, il messaggio del Natale è un raggio di speranza che persone di fede cristiana rendono visibile e tangibile”. Questo lo “scopo” per cui è nata la pagina web www.lucetuttavia.ch da oggi online. Un’iniziativa ecumenica dal titolo “Luce tuttavia. Natale si terrà”, rivolta a tutti, in un momento in cui le funzioni religiose sono possibili in modo limitato. Collaboratori e volontari impegnati nelle Chiese hanno così cercato altri modi per celebrare il Natale, collegando le persone per le strade, nelle case, nelle chiese, in luoghi insoliti ma “in modalità digitale”. Il sito offre diversi esempi, link e molti elementi grafici gratuiti da utilizzare per dare vita ad iniziative a livello locale e nella comunicazione del messaggio natalizio (modelli per preparare una bandiera, allestire una vetrina o da usare nei social media, ecc.). All’inizio di dicembre sarà inoltre disponibile un videomessaggio di 90 secondi. Si tratta di un’azione ecumenica, realizzata da un gruppo composto da membri della pastorale e di uffici ecclesiastici, insieme all’abate Urban Federer, sotto la direzione di Claude Bachmann (Ufficio svizzero-tedesco per attività giovanili Okj e studente della Scuola universitaria di teologia di Coira), Gunda Brüske (co-direttrice dell’Istituto liturgico della Svizzera tedesca) e Martin Schmidt (presidente del Gran Consiglio ecclesiastico di San Gallo, presidente della Conferenza per la liturgia e l’innario Lgbk e co-presidente della Commissione liturgica della Ceris). “Luce tuttavia – si legge oggi in una nota della Conferenza episcopale svizzera – porta la buona novella del Natale a tutte le persone, indipendentemente dalla loro situazione e dal luogo in cui esse si trovano”. La pagina è disponibile in tutte le lingue nazionali: www.trotzdemlicht.ch, www.lumierequandmeme.ch, www.lucetuttavia.ch , www.glischmalgradtut.ch .