Diocesi: Brescia, il 29 novembre la Giornata del pane apre l’Avvento di carità

“Il futuro ha cuore di pane”. Questo è il tema della tradizionale Giornata del pane che apre l’Avvento di carità nella diocesi di Brescia. L’iniziativa, che partirà domenica 29 novembre, vuole essere “un richiamo all’essenziale e alle cose semplici della vita e, nel contempo, un invito a una pastorale che sappia toccare il cuore”.

Per via dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Covid-19, la Giornata del pane, quest’anno, non si svolgerà nella maniera tradizionale attraverso la preparazione di sacchetti di pane e la distribuzione al termine delle celebrazioni eucaristiche, ma assumerà la forma del “da.te”. Così il pane verrà portato dai fedeli alle celebrazioni eucaristiche che avranno come cuore la benedizione del pane. Ad ognuno verrà rivolto l’invito: “da.Te cuore al futuro”.

Le offerte verranno raccolte secondo le modalità che ogni parrocchia riterrà opportuno e saranno finalizzate alla Comunità di vita Casa Betel, gestita dall’Associazione Casa Betel 2000 onlus, una struttura di accoglienza per donne sole, in situazione di fragilità e di emarginazione.