Progetto Policoro: al via da domani la formazione nazionale online

Comincerà domani, mercoledì 25 novembre, la formazione nazionale in e-learning del Progetto Policoro. Quest’anno si svolgerà online in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “L’arte di (farsi) accompagnare: dall’aiuto all’accompagnamento”, a cura del professor Silvano Petrosino. La parola chiave di quest’anno sarà, infatti, l’accompagnamento. E il docente declinerà questo tema nella relazione educativa. Secondo incontro online, in programma, giovedì 3 dicembre, dalle 17.30, sul tema: “Venticinque anni e sentirli….: l’accompagnamento nel tempo e nei luoghi della fragilità umana”. A parlarne sarà don Bruno Bignami, che del progetto Policoro è responsabile nazionale. L’indomani, venerdì 4 dicembre, dalle 17.30, “la staffetta partigiana con le ruote bucate”, una intervista a Rosy Bindi sulla figura di Tina Anselmi, che quest’anno è stata scelta come testimone. Bindi racconterà la sua esperienza al suo fianco.