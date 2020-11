Dottrina sociale: due iniziative nelle diocesi della Ciociaria. Mons. Antonazzo (Sora), “impegnarsi per un’ecologia integrale”

La piantumazione di un albero di melograno nella sede della Saxagres di Roccasecca (Fr), un’azienda che produce piastrelle attraverso processi di riconversione industriale, salvaguardia dei posti di lavoro, valorizzazione dell’ambiente, ha aperto ieri gli eventi promossi dalle diocesi della provincia di Frosinone all’interno del 10° Festival della Dottrina sociale. All’evento hanno partecipato rappresentanti del mondo economico e culturale del territorio, insieme al vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo. Nel suo intervento, il presule ha sottolineato la necessità di “una concretizzazione radicale di quella che è un’ecologia integrale. Il Signore, con la creazione, ci ha resi custodi e non saccheggiatori del mondo: prima di agire, dobbiamo pensare a nuove relazioni tra persone nell’ambiente, che è la casa comune”. L’iniziativa prosegue oggi pomeriggio con una tavola rotonda in diretta on line sulla pagina Facebook della diocesi di Sora, a cui partecipano i vescovi delle diocesi di Sora, Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, insieme a rappresentanti di istituzioni e mondo economico e culturale. “La provincia di Frosinone è caratterizzata da un grave processo di deindustrializzazione e, insieme, da un forte inquinamento ambientale, a cui corrisponde una sorta di inquinamento antropologico – spiega al Sir Francesco Rabotti, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale della diocesi di Sora –. Oggi firmeremo insieme una carta dei valori, con l’impegno di ognuno a dare un contributo per la ripartenza verde del nostro territorio, avendo come obiettivo il bene comune”.