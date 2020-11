Diocesi: Matera, al via da oggi una serie di incontri per “Ripartire insieme”

Al via da oggi una serie di incontri “Ripartiamo Insieme” per accompagnare il cammino ecclesiale nel tempo della pandemia e prepararsi al post. Lo organizza l’Ufficio Catechistico dell’arcidiocesi di Matera-Irsina. “Guardare questo tempo con speranza” è il tema che sarà affrontato oggi, alle 19.30, dall’arcivescovo Giuseppe Caiazzo; “Vivere la fede in famiglia” approfondimento di Maria Pina Rizzi e dai coniugi D’Elia il 1° dicembre; “Connessi per fare rete” trattato da don Gianpaolo Grieco il 7 dicembre; “La fede si rafforza con la carità operosa” sarà l’argomento sviluppato da don Carmine Schiavone il 15 dicembre. Sarà possibile seguire le videoconferenze collegandosi secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio diocesano attraverso le piattaforme social dedicate. Chi lo vorrà potrà interagire ponendo domande.