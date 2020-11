Diocesi: Carpi, nominato incaricato promozione sostegno economico a Chiesa Cattolica e rinnovata Commissione scuole cattoliche

“In considerazione del fatto che l’incarico di responsabile del servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica risultava vacante, l’amministratore apostolico mons. Erio Castellucci, per assicurare anche nella nostra diocesi l’attuazione del principio di partecipazione nella comunione, dove i fedeli sono chiamati responsabilmente a sovvenire alla necessità della Chiesa per tutto quanto connesso alla sua missione, ha nominato l’avvocato Corrado Corradi incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica per il prossimo quinquennio”. È quanto si legge in un comunicato della diocesi, che inoltre riferisce del rinnovo della Commissione diocesana per le scuole cattoliche, sempre da parte di mons. Castellucci, per renderla “operativa con particolare urgenza alla luce della situazione” creatasi in tutti gli istituti a seguito della pandemia. Con questo organismo, spiega il comunicato, si intende supportare le scuole per agevolarne il funzionamento, avendo come obiettivo “la loro permanenza all’interno delle comunità parrocchiali per rispondere alla missione educativa della Chiesa e per garantire l’apertura ai bisogni educativi del territorio” in collaborazione con le altre istituzioni educative. A far parte della rinnovata Commissione sono stati chiamati: Claudio Cavazzuti, dirigente scuola Sacro Cuore Carpi e vicepresidente Fism (Federazione italiana scuole materne) provinciale, Stefania Cucconi, coordinatrice pedagogica Fism per il distretto di Carpi, Roberta Di Natale, coordinatrice pedagogica Fism per il distretto di Mirandola, don Ivano Zanoni, delegato diocesano Fism.