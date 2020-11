Coronavirus Covid-19: Messico, le porte della basilica di Guadalupe resteranno chiuse in occasione della festa del 12 dicembre

La decisione era già ampiamente annunciata, ma ora è ufficiale: la basilica di Guadalupe, a Città del Messico, il santuario più visitato del mondo, non aprirà le sue porte in occasione della festa di Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell’America Latina, il prossimo 12 dicembre. “Le condizioni igieniche che il Paese sta vivendo a causa del Covid-19 non ci permettono in questa occasione di celebrare la Vergine di Guadalupe in pellegrinaggio al suo santuario; il bene di tutto il popolo messicano ci spinge a prendere misure di contenimento per prevenire la diffusione del virus, con le gravi conseguenze che ciò porterebbe. Pertanto, congiuntamente, abbiamo deciso che la basilica nazionale di Guadalupe rimanga chiusa dal 10 al 13 dicembre, quindi invitiamo a celebrare le festività guadalupane in parrocchia o a casa, evitando la folla e con i provvedimenti delle autorità sanitarie corrispondenti”. Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso ieri dalle autorità politiche e religiose della capitale: il Governo della Città del Messico, il municipio, l’arcidiocesi, la Conferenza episcopale messicana, la basilica stessa.

Si informa inoltre che “il Governo di Città del Messico, in coordinamento con il municipio di Gustavo A. Madero, effettuerà un’operazione di sicurezza nei giorni di chiusura, per orientare coloro che si recheranno nelle vicinanze del santuario”. Per rendere vicine le celebrazioni ai fedeli, la basilica ha preparato un ampio programma di attività che possono essere seguite attraverso la televisione pubblica e Internet, nonché alcune dinamiche per partecipare attivamente a distanza. Questo programma è disponibile alla pagina www.virgendeguadalupe.org.mx.