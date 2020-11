Papa Francesco: incontrati i rappresentanti di Fairtrade

Cinque rappresentanti del circuito Fairtrade da Germania, Lussemburgo, Italia, Africa e America Latina hanno presentato ieri a Papa Francesco la nuova strategia globale di Fairtrade, che coprirà il quinquennio 2021-2025, per garantire giustizia sociale e climatica ad alcune delle popolazioni più vulnerabili al mondo. La delegazione – si legge in una nota – ha omaggiato il Santo Padre con una selezione di prodotti certificati, ciascuno con messaggi di gratitudine e supporto dai contadini da tutto il mondo, e lo ha invitato a farsi portavoce delle problematiche che caratterizzano le loro condizioni di vita. Mary Kynua, presidente di Fairtrade International, è arrivata dal Kenya per questa speciale occasione e ha dichiarato: “È stato un onore condividere con il Papa quello che Fairtrade sta facendo per attirare l’attenzione di aziende e governi sull’importanza di pagare salari dignitosi ai contadini e ai lavoratori dell’agricoltura”. All’incontro era presente anche Jean Louis Zeien, presidente di Fairtrade Lussemburgo. “Più di 2.300 aziende nel mondo, tra marchi, supermercati, aziende di commercializzazione, negozi piccoli e medi, hotel, ristoranti – ha detto Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia -, sono impegnate con Fairtrade, pagando ai contadini e ai lavoratori un prezzo equo per i loro prodotti e mettendosi insieme per combattere il lavoro minorile e la deforestazione”. Infine Miguel Munguia, parlando per conto dei produttori latinoamericani, ha chiesto al Papa di tenere presente nelle sue preghiere quelle comunità di agricoltori colpiti da Covid e più recentemente dai disastri ambientali in America Latina e nel mondo.