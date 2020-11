Diocesi: Albano, nasce il Centro universitario per ospitare e accompagnare studenti, docenti ed educatori

Apre le porte a Cava dei Selci, nel comune di Marino (Rm), il nuovo Centro universitario della diocesi di Albano, intitolato alla memoria di Giovanni Riva, laico e padre di famiglia che ha dedicato la propria vita all’educazione delle nuove generazioni. “Nella consapevolezza di essere chiamati ad andare incontro ad ogni persona nella condizione in cui vive, compresa quella universitaria, il Centro vuole essere un’opera segno, che prende le mosse dall’esperienza della pastorale universitaria nata nel 2015 su impulso del vescovo mons. Marcello Semeraro – racconta al Sir don Nicola Riva, direttore del Centro universitario ‘Giovanni Riva’ e dell’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Albano –. Nella periferia di Roma, c’è una gioventù numerosa e importante, con grandissime qualità e progetti che aspettano di essere ascoltati e valorizzati”. Situato in un punto strategico, a pochi minuti dalla via Appia e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, il Centro presenta un’ala per l’ospitalità, la Domus, che può accogliere fino a dieci studenti, con un progetto di residenza e una proposta formativa, e uno spazio per lo studio singolo o di gruppo e incontri di dialogo tra fede e cultura. Al momento, ci sono i primi due studenti accolti e altri che accedono per studiare, nel rispetto della normativa anti-Covid. “Vorremmo offrire un’esperienza a misura di giovane universitario, in cui ciascuno possa contribuire con il proprio impegno a creare un luogo concreto di presenza e di testimonianza cristiana aperto e accogliente per tutti”, conclude don Riva.