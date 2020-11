Papa Francesco: anche cinque italiani tra i nuovi beati e venerabili

foto SIR/Marco Calvarese

Ci sono anche cinque italiani tra i nuovi beati e venerabili, grazie ai decreti autorizzati ieri da Papa Francesco che porteranno agli altari anche 127 martiri della guerra civile spagnola e 6 nuovi venerabili servi di Dio da Italia, Spagna e Italia. Ieri, infatti, il Papa ha ricevuto in udienza mons. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che durante l’udienza il Santo Padre ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: il miracolo, attribuito all’intercessione del venerabile servo di Dio Mario Ciceri, sacerdote diocesano, nato l’’8 settembre 1900 a Veduggio (Italia) e morto a Brentana di Sulbiate (Italia) il 4 aprile del 1945; il martirio dei servi di Dio Giovanni Elia Medina, sacerdote diocesano, e 126 compagni, sacerdoti, religiosi e laici, uccisi “in odio alla fede” in Spagna, tra il 1936 e il 1939; le virtù eroiche del servo di Dio Fortunato Maria Farina, già vescovo di Troia e di Foggia, nato l’8 marzo 1881 a Baronissi (Italia) e morto a Foggia (Italia) il 20 febbraio 1954; le virtù eroiche del servo di Dio Andrea Manjón y Manjón, fondatore delle Scuole dell’Ave Maria, nato il 30 novembre 1846 a Sargentes de Lora (Spagna) e morto a Granada (Spagna) il 10 luglio 1923; le virtù eroiche del servo di Dio Alfonso Ugolini, nato il 22 agosto 1908 a Thionville (Francia) e morto a Sassuolo (Italia) il 25 ottobre 1999; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Francesca Ticchi, delle Clarisse Cappuccine, nata il 23 aprile 1887 a Belforte all’Isauro (Italia) e morta a Mercatello sul Metauro (Italia) il 20 giugno 1922; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Carola Cecchin della Congregazione delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, nata il 3 aprile 1877 a Cittadella (Italia) e morta sul piroscafo mentre rientrava dal Kenya all’Italia il 13 novembre 1925; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Francesca Giannetto, della Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata; nata il 30 aprile 1902 a Camaro Superiore (Italia) e ivi morta il 16 febbraio 1930.