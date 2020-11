Famiglia Vincenziana: iniziato a Roma il pellegrinaggio della Sacra Effigie della Vergine della Medaglia Miracolosa

È iniziato a Roma il pellegrinaggio della Sacra Effigie della Beata Vergine Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, benedetta da Papa Francesco lo scorso mercoledì 11 novembre in Vaticano alla presenza del superiore generale della Congregazione della Missione, p. Tomaž Mavrič, e di una piccola delegazione. Il 26 novembre alle 18.30 al Collegio Leoniano si terrà una preghiera mariana. Il 27 al mattino – informano i promotori dell’iniziativa – la Sacra Effigie verrà portata negli studi di Tv2000 per uno speciale sulla Madonna della Medaglia Miracolosa, in onda tra le 9.06 e le 9.45, e alle 17 ci sarà al Collegio Leoniano la solenne celebrazione eucaristica, trasmessa anche via Facebook (@SuperiorGeneralCM) per dare la possibilità a tutti di partecipare (visto il ridotto il numero di posti a sedere in chiesa per mantenere il distanziamento imposto dalle normative relative all’emergenza coronavirus). Al termine della messa la Sacra Effigie verrà portata in processione nelle vie adiacenti a San Gioacchino in Prati. Dalla parrocchia di Tor Sapienza dove ha sostato dal 20 al 22, dal 23 la venerata statua è ora al Collegio Leoniano dove sosterà fino al 27 novembre quando in processione sarà portata alla parrocchia di San Gioacchino in Prati. Da qui il 30 novembre l’immagine verrà portata alle Figlie della Carità s. Luisa e il giorno seguente, 1° dicembre, alla chiesa di S. Andrea delle Fratte da dove il 4 dicembre ripartirà alla volta delle Figlie della Carità Regina Mundi. Il 7 dicembre riceveranno la statua le Figlie della Carità S. Agata mentre il 10 dicembre la parrocchia di San Gregorio VII e il 12 la parrocchia di S. Anna in Vaticano. Da qui la venerata immagine sarà portata il 14 dicembre alla parrocchia di San Domenico di Guzman e il 17 a S. Francesca Cabrini per fare ritorno al Collegio Leoniano, dopo una sosta a S. Francesco di Assisi il 19 e 20, il 21 dicembre dove rimarrà fino al 26 quando verrà portata a San Luca. Il 29 dicembre la statua andrà al Regina Pacis e quindi il 30 e 31 dicembre verrà portata alle Figlie della Carità di Loreto (An). Il pellegrinaggio di Maria che per il mese di dicembre si snoderà perlopiù nelle parrocchie della città di Roma ha in programma di visitare durante tutto il prossimo anno le comunità in Italia in occasione del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Le tappe del pellegrinaggio (in costante aggiornamento vista la situazione sanitaria attuale) ed altre informazioni ad esso connesso sono consultabili sulla pagina Facebook Medaglia Miracolosa pellegrina.