Coronavirus Covid-19: Von der Leyen (Ue) annuncia nuovo contratto per vaccini Moderna. Colloquio telefonico con premier Conte

Ursula von der Leyen al telefono con Giuseppe Conte (Foto SIR/Commissione europea)

“La pandemia di coronavirus ha colpito gravemente le nostre vite. Molte persone sono ammalate o hanno perso il lavoro. E in questo momento, molti europei temono di non poter vedere le loro famiglie o gli amici intimi per Natale. Sebbene le misure restrittive possano rallentare la diffusione del virus, solo un vaccino sicuro ed efficace fornirà una soluzione duratura. La vaccinazione ci aiuterà a porre fine alla pandemia”. Con queste parole Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, che oggi ha avuto un confronto telefonico con il premier italiano Giuseppe Conte, annuncia un nuovo contratto per garantire un altro vaccino Covid-19: “questo contratto ci permette di acquistare fino a 160 milioni di dosi di un vaccino prodotto da Moderna”. E aggiunge: “Secondo i risultati degli studi clinici, questo vaccino potrebbe essere altamente efficace contro il Covid”. Una volta che il vaccino si sarà “effettivamente dimostrato sicuro ed efficace, ogni Stato membro lo riceverà contemporaneamente, su base proporzionale, alle stesse condizioni”. Nel frattempo Von der Leyen annuncia che sta lavorando a un altro contratto per ampliare il “portafoglio vaccini”. “Tutti i vaccini del nostro portafoglio saranno valutati con molta attenzione dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Saranno autorizzati e immessi sul mercato solo se sicuri ed efficaci”. Ancora: “Garantire rapidamente vaccini per gli europei è la nostra priorità. Ma allo stesso tempo, vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui da maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti e vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo”.