Belgio: “Salesian Europrojects”, un incontro su sfide della pandemia, finanziamenti Ue, politiche europee per formazione professionale

Oltre 100 responsabili di progetti europei di scuole, opere sociali e Centri di formazione professionale salesiani che hanno sede in oltre 10 Paesi europei hanno aderito al 10° Incontro annuale della rete “Salesian Europrojects” che si è svolto il 18 e il 19 novembre in modalità online, a causa della pandemia di Covid-19. L’incontro, riferisce l’agenzia salesiana Ans, si è aperto con il saluto di don Miguel Angel Garcia, consigliere generale per la Pastorale giovanile salesiana, e l’intervento di don Tarcizio Morais, coordinatore della rete “Salesian Europrojects”, che ha proposto idee su come affrontare al meglio le sfide attuali in tempo di pandemia 19. Durante i lavori sono stati affrontati temi legati ai finanziamenti dell’Ue, compreso il programma “Erasmus”, alle politiche europee per la formazione professionale che erano già emersi dopo la 5° edizione della Settimana europea delle competenze professionali (9-13 novembre). Presentato, inoltre, uno strumento digitale, in fase di sviluppo, per delineare l’esperienza dei giovani diplomati che escono dagli istituti salesiani in Europa. Delle politiche europee per la formazione professionale e degli “ecosistemi di competenze” ha parlato Joao Santos, vice-capo dell’Unità della direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea. L’ultima sessione è stata dedicata al networking in gruppi separati a seconda dei diversi settori: scuole, Centri di formazione professionale, opere sociali.