Polonia: da mons. Gadecki (presidente vescovi) auguri e preghiere per il card. Bassetti

Il presidente dei vescovi polacchi, l’arcivescovo di Poznan, mons. Stanislaw Gadecki, ha affidato a Twitter un messaggio in italiano in cui esprime “l’assicurazione della mia preghiera per il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, che si trova in ospedale” e l’augurio “per una pronta guarigione”. Anche l’arcivescovo Gadecki il 17 ottobre era risultato positivo al Covid 19 ed è rimasto in isolamento domestico. Numerose le persone contagiate in diocesi, tra cui un sacerdote deceduto oggi, don Artur Filipiak (45 anni), direttore del servizio per la catechesi della Curia. Un “uomo buono, che non ha evitato compiti difficili”, si legge in un messaggio della diocesi che ne annuncia il decesso.