Coronavirus Covid-19: Conte, “nessun dilemma tra protezione della salute e la difesa della nostra economia”

“Non vi può essere alcun dilemma tra la protezione della salute individuale e collettiva e la difesa della nostra economia. Tanto più saremo efficaci nel piegare la curva dei contagi tanto più velocemente potremo allentare le restrizioni oggi necessarie evitando così un deterioramento eccessivo del nostro tessuto economico e sociale”. Lo ha ribadito questa mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le Comunicazioni alla Camera dei deputati sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Il governo, ha assicurato il premier, è consapevole della difficoltà, del disagio e anche della rabbia dei cittadini per le “nuove limitazioni anche alle proprie libertà personali”, così come delle “ripercussioni che le restrizioni avranno sull’attività economica, sulla produzione e sui redditi”. Conte ha confermato che “il governo non intende arretrare di un millimetro rispetto al proposito di garantire la più ampia protezione economica possibile ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie italiane”. Quindi ci sarà “tutto il sostegno necessario per tutto il tempo necessario nella misura in cui sarà necessario”. Il presidente del Consiglio ha concluso ribadendo l’appello: “Restiamo uniti”.