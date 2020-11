Bartolomeo Sorge: mons. Lorefice (Palermo), “ispirò un incisivo rinnovamento sociale e culturale della città”

“La sua presenza è stata determinante per la storia di Palermo in anni di grande sofferenza e travaglio ma anche di riscatto dalla morsa e dalle connivenze mafiose. Padre Sorge ha saputo stimolare le coscienze ispirando e sostenendo un incisivo rinnovamento sociale e culturale”. Così l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ricorda il gesuita che incoraggiò la Primavera del capoluogo siciliano, “in questo giorno in cui la liturgia ci fa celebrare la speranza che Gesù Risorto non perde mai nulla e nessuno di ciò e di coloro che il Padre gli ha affidato”.

La diocesi siciliana lo ricorda anche come “testimone autentico della sequela e della imitazione di Cristo, animatore di una Chiesa che condivide l’energia trasformante del Vangelo nella città degli uomini e delle donne”. Quindi, il riferimento al suo “indissolubile legame” con “la città di Palermo e la comunità ecclesiale del capoluogo”.