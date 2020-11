Ognissanti: mons. Tomasi (Treviso), “questo tempo di tribolazione mette alla prova i nostri cuori e le nostre menti”

“Anche a noi è dato un tempo in cui rimettere alla prova il nostro vivere con Cristo. Ci viene chiesto oggi, di nuovo, in un tempo sicuramente di tribolazione cui non eravamo più abituati, almeno in questa nostra porzione di mondo. La necessità di questo tempo è un’occasione di rivelazione e mette alla prova i nostri cuori e le nostre menti”. Lo ha detto il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, ieri, nell’omelia della Messa che ha celebrato in cattedrale, nella solennità di Ognissanti. “Il tempo che ci è dato, per quanto confuso e difficile possa essere, è l’unico tempo a nostra disposizione, e possiamo, ma di fatto dobbiamo decidere se lo vogliamo ‘consumare’ traendone ogni possibile soddisfazione oppure se vogliamo accoglierlo come un dono di amore da vivere nell’amore”, ha osservato il presule.

Nelle parole del vescovo la via indicata è quella dell'”inebriante avventura del dono, della gioia che nel profondo dei nostri cuori sappiamo che sarebbe possibile, ma che nemmeno osiamo chiedere, perché disillusi da tanti tentativi e da altrettanti fallimenti”. Una scelta che comporta una “grande scommessa”, “la grande avventura della santità: quello che siamo non è in mano nostra, non siamo noi a determinare ciò che rende davvero felici, ma piuttosto è colui che ci ha creati e che ci ha fatti”.