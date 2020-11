Coronavirus Covid-19: diocesi Bolzano, morto l’ex decano don Vitalis Delago

Si è spento l’ex decano don Vitalis Delago. Il sacerdote è morto, il 31 ottobre scorso, in ospedale all’età di 85 anni, in seguito alle complicazioni dovute all’infezione da Covid-19. Don Delago era stato a lungo parroco a Laives e successivamente decano e parroco a Ortisei.

Il sacerdote era nato il 2 febbraio 1935 a Bulla in val Gardena. Ordinato il 3 aprile 1960 a Bolzano/Gries, dal 1960 al 1972 è stato cooperatore a Santa Cristina, Selva Gardena, Egna, Caldaro e Laives. Nel 1972 don Delago è diventato parroco a Laives, incarico che ha svolto per 17 anni. Dal 1989 al 2010 è stato decano e parroco a Ortisei e dal 2006 al 2010 in aggiunta parroco a Bulla.

Nel 2010 don Delago è stato esonerato dagli incarichi di decano e di parroco per raggiunti limiti di età, ma ha continuato a svolgere il suo servizio come collaboratore nell’Unità pastorale Val Gardena. Negli ultimi anni ha vissuto nel Seminario maggiore di Bressanone. Nel 2014 a don Delago è stata conferita la medaglia al merito del Land Tirolo per la sua attività nella pastorale e a favore della musica sacra in val Gardena.

I funerali dell’ex decano si svolgeranno, mercoledì 4 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Ortisei. Seguirà la sepoltura, alla presenza di un ristretto numero di persone, nel cimitero di Bulla.