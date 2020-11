Commemorazione defunti: Rossano-Cariati, oggi celebrazione di mons. Satriano al cimitero per ricordare tutti i morti e in particolare quelli a causa del Covid

“In un momento storico in cui anche il saluto e il ricordo dei fratelli defunti è regolato dalle stringenti norme anti Covid, l’arcivescovo Giuseppe Satriano questa mattina ha voluto celebrare la messa in suffragio dei defunti nel cimitero cittadino, accompagnato dai sacerdoti e alla presenza del sindaco Flavio Stasi nonché dell’amministrazione comunale”. Lo scrive in una nota stampa la arcidiocesi di Rossano-Cariati. Mons. Satriano, amministratore apostolico della diocesi di Rossano-Cariati, “ha voluto manifestare la sua vicinanza alla comunità locale prima di intraprendere il suo nuovo servizio alla Chiesa nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto”. La celebrazione “è stata fortemente caratterizzata dal silenzio e dalla preghiera per i fratelli che hanno lasciato questa vita terrena, in particolare per tutti coloro i quali sono venuti a mancare per aver contratto il Covid-19 e anche per chi è deceduto in questi mesi e attorno ai quali anche le stesse famiglie non hanno potuto stringersi nel momento dell’estremo saluto e senza neanche il conforto dell’abbraccio degli amici”.