Diocesi: Siracusa, l’arcivescovo in visita ai detenuti nel carcere di Brucoli. “Qui per ascoltare i vostri bisogni”

“Il vescovo che mi ha ordinato, mons. Mario Russotto, mi ha consegnato tre ‘p’ da seguire: la Parola di Dio, la preghiera ed infine i preti ed i poveri. Evidenziando la necessita di seguire gli ultimi. Ed il mio primo pensiero è stato venire a trovare voi”. Così l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, si è rivolto ai detenuti della casa di reclusione di Brucoli (Augusta), nel corso di una visita all’indomani della sua ordinazione episcopale. Accompagnato dal cappellano don Antonio Francesco Trapani, l’arcivescovo si è recato nel carcere dove è stato accolto dalla direttrice, Angela Lantieri, e dal comandante, Dario Maugeri. “Sono venuto qui per farvi sapere che vi penso”, ha aggiunto il presule, che ha avuto modo di visitare diverse sezioni dell’istituto di pena, ma anche gli uffici, la biblioteca e l’auditorium.

Molti detenuti hanno ringraziato l’arcivescovo e gli hanno chiesto se la sua porta sarà aperta sempre. “La mia non è una visita formale – ha ribadito Lomanto, chiedendo a ciascuno il proprio nome -. Sono qui per ascoltare i vostri bisogni e tutti i giorni il cappellano è a vostra disposizione. Mi auguro che il sole che oggi arriva in questo cortile sia un raggio di sole che possa entrare nel vostro cuore per un cammino di conversione, un percorso di ricostruzione della propria vita”. L’arcivescovo ha incontrato anche i detenuti che frequentano la scuola e coloro i quali partecipano ai corsi di formazione per la ristorazione ed in campo agricolo.

Subito dopo, mons. Lomanto ha visitato anche Casa Sara e Abramo, la struttura dell’arcidiocesi che accoglie i senzatetto, e la mensa del Pantheon, che ogni giorno fornisce un pasto caldo a una sessantina di persone. Prima, ha letto una preghiera e benedetto i presenti. Poi, ha indossato i guanti e ha distribuito il cibo alle persone che attendevano in fila un pasto e un sacchetto di spesa da portare a casa.