Papa Francesco: questo pomeriggio la messa al Cimitero Teutonico

“Domani pomeriggio celebrerò la Messa in suffragio dei defunti presso il Cimitero Teutonico, luogo di sepoltura nella Città del Vaticano. Mi unisco così spiritualmente a quanti in questi giorni, nell’osservanza delle norme sanitarie, vanno a pregare presso le tombe dei loro cari, in ogni parte del mondo”. Così il Papa, a termine dell’Angelus di ieri, ha annunciato la sua visita di oggi, in programma alle ore 16. Si tratterà di una messa in forma strettamente privata, senza concorso di fedeli, a causa delle misure restrittive imposte dal Covid-19. Al termine Francesco si fermerà in preghiera nel cimitero, recandosi poi nelle Grotte Vaticane per un omaggio ai Pontefici defunti. È il sesto cimitero visitato da Papa Francesco in occasione della commemorazione dei defunti. Per tre anni consecutivi, nel 2013, 2014 e 2015, ha celebrato la Messa all’ingresso del cimitero monumentale del Verano. Nel 2016 ha presieduto la celebrazione a Prima Porta. Nel 2017 si è recato prima in visita al cimitero americano di Nettuno, dove sono sepolti i soldati statunitensi caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale, e poi ha sostato in preghiera nel sacrario delle Fosse Ardeatine. Nel 2018 è stato il primo papa a celebrare una Messa di suffragio per i defunti nel Cimitero Laurentino e l’anno scorso il primo Papa a presiedere la celebrazione del 2 novembre in una catacomba, precisamente all’interno delle Catacombe di Priscilla sulla Via Salaria.