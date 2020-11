Diocesi: Venezia, sabato 31 ottobre ordinato diacono Filippo Malachin

Nel patriarcato di Venezia, sabato 31 ottobre è stato ordinato diacono Filippo Malachin. “La mia è una scelta di felicità”, dichiara in un’intervista sul settimanale diocesano Gente Veneta.

Filippo, 36 anni, nato e cresciuto a Padova e laureato a Venezia in architettura, ha vissuto un percorso di fede grazie al Cammino neocatecumenale e – dopo aver esercitato per un po’ la professione di architetto a Padova e, per un anno, in Svizzera – ad un certo punto è tornato in laguna per entrare nel Seminario patriarcale di Venezia. Sabato alle 10 nella basilica cattedrale di S. Marco è stato ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del patriarca Francesco Moraglia. La partecipazione “in presenza” alla celebrazione è stata possibile solo per chi si era già prenotato nei giorni scorsi, come richiesto, fino ad esaurimento capienza in base alle disposizioni vigenti antiCovid-19. Proseguirà ora il suo cammino in preparazione del ministero ordinato nel grado del sacerdozio per il patriarcato di Venezia. Attualmente ha concluso gli studi teologici e sta affrontando il corso di licenza in Teologia liturgica e sacramentale presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. “In tutti questi anni, nonostante le difficoltà, Dio mi ha donato una pace che prima non avevo mai avuto. E in più mi ha fatto il piccolo dono di poter vivere a Venezia, un mio desiderio ora appagato”, conclude il neo diacono.