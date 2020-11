Università Cattolica: domani al Graduation Day Altems la lezione del presidente del Cnel Tiziano Treu

La lezione di Tiziano Treu, presidente del Cnel e professore emerito dell’Università Cattolica, sarà al centro del Graduation Day dell’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La cerimonia di proclamazione per gli studenti dei master e corsi di perfezionamento promossi da Altems per l’anno accademico 2018/2019 si terrà domani dalle 11 alle ore 13 in diretta on line attraverso la homepage del sito Internet del Campus di Roma dell’Ateneo.

La cerimonia avrà inizio con il saluto di Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Ateneo. Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale e direttore Altems, introdurrà l’evento presentando le attività dell’Alta Scuola. Alle 11.20 Treu terrà la lezione “Prospettive per una Europa sociale”.

Nell’occasione sarà consegnato il Premio “Elio Guzzanti” dedicato alla memoria dell’indimenticabile “maestro” nell’organizzazione e nella programmazione sanitaria. Il premio, dell’importo di 2.500 euro, istituito con bando di concorso, è destinato alla pubblicazione di tesi e project work di carattere economico e giuridico realizzati nell’ambito dei master universitari di II livello promossi dall’Altems

A conclusione avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno frequentato i master dell’Alta Scuola nell’anno accademico 2018/2019 a cura dei docenti coordinatori dei singoli programmi formativi.