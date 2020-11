Ue: raggiunto accordo su bilancio pluriennale. 1.074 miliardi in 7 anni, più 750 di NextGenerationEu. Fondi per economia, salute ed Erasmus

La Presidenza tedesca del Consiglio ha raggiunto oggi un accordo politico con i negoziatori del Parlamento europeo “nei colloqui volti a garantire l’approvazione del Parlamento al prossimo Quadro finanziario pluriennale”, ossia il bilancio a lungo termine dell’Ue. L’accordo è stato raggiunto “a seguito di intense consultazioni con il Parlamento e la Commissione in corso dalla fine di agosto”. Tale accordo – spiega una nota del Consiglio Ue – completa il pacchetto finanziario globale di 1824,3 miliardi di euro negoziato dai leader dell’Ue a luglio, “che combina il prossimo Quadro finanziario pluriennale”, pari a 1074,3 miliardi di euro, “e lo strumento di recupero temporaneo da 750 miliardi di euro”, denominato NextGenerationEu. Il pacchetto politico concordato fra Consiglio e Parlamento europeo comprende “un rafforzamento mirato dei programmi Ue”, tra cui Orizzonte Europa, Eu4Health ed Erasmus+, di 15 miliardi di euro; “maggiore flessibilità per consentire all’Ue di rispondere a esigenze impreviste”, come quelle generate dalla pandemia a livello economico e sociale; “maggiore ambizione sulla biodiversità e monitoraggio rafforzato della biodiversità e del clima”; una tabella di marcia indicativa verso l’introduzione di nuove risorse proprie per il bilancio comunitario.