Ue: raggiunto accordo su bilancio pluriennale. Von der Leyen, “trasformare la crisi in opportunità per un’Europa più verde e digitale”

“Accolgo con favore l’accordo di oggi sul nostro piano di ripresa e sul prossimo Quadro finanziario pluriennale. Dobbiamo ora procedere con la finalizzazione dell’accordo sul prossimo bilancio a lungo termine e NextGenerationEu entro la fine dell’anno”. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta l’accordo odierno tra Consiglio e Parlamento. “Servono aiuti per cittadini e imprese gravemente colpiti dalla crisi del coronavirus. Il nostro piano di ripresa ci aiuterà a trasformare la sfida della pandemia in un’opportunità per una ripresa guidata dalla transizione verde e digitale”. Una volta adottato, il pacchetto di oltre 1.700 miliardi di euro “sarà il più grande mai finanziato attraverso il bilancio dell’Ue. Aiuterà a ricostruire un’Europa post-Covid-19, che sarà più verde, più digitale, più resiliente e più adatta alle sfide attuali e future”, secondo la Commissione. Il commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio, afferma: “L’accordo di oggi consentirà di rafforzare programmi specifici nell’ambito del bilancio a lungo termine per il 2021-2027, tra cui Horizon Europe, Erasmus+ , Eu4Health”.