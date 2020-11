Giornata mondiale poveri: mons. Giombanco (Patti), “raccolta di beni di prima necessità attraverso ceste di solidarietà”

“Esorto tutte le comunità parrocchiali, associazioni e gruppi di volontariato a intensificare la raccolta di beni di prima necessità per aiutare famiglie in difficoltà attraverso ‘Ceste di solidarietà’ poste dinanzi all’altare come segno di condivisione con i fratelli più poveri di ciò che è necessario ed essenziale”. Lo scrive il vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco, nel suo messaggio alla diocesi in occasione della Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica prossima. “Sarà una raccolta straordinaria che attueremo nella settimana che va da domenica 15 novembre a domenica 22 – annuncia il presule -. Si potrà contribuire anche attraverso donazioni in denaro tramite la Caritas diocesana sul conto bancario”.

Citando il messaggio di Papa Francesco, mons. Giombanco invita a diffonderlo per “pregare e riflettere sul dramma della povertà che assume volti diversi”. “Confido molto nella vostra generosità perché attraverso la solidarietà nella carità esprimiamo il volto bello della nostra Chiesa che si prende cura dei suoi figli attraverso gesti di amore e di umanità”. Conclude il vescovo, spiegando che “le parole del Papa ci invitano ad accrescere la sensibilità del cuore per accorgerci delle necessità dei fratelli ed esprimere nei loro confronti gesti di amore, di prossimità e di solidarietà”. “Quando facciamo la spesa pensiamo a chi manca del necessario e doniamo quello che possiamo. La solidarietà fraterna ci aiuterà ad affrontare con fiducia questo tempo difficile di pandemia e a superarlo con l’aiuto vicendevole”.