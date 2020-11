Sanità in Calabria: Liparoti (Ugci Cosenza), “preoccupati per lo stato in cui versa il sistema, condividiamo le parole dei vescovi”

“Condividiamo quanto espresso dai vescovi calabresi sulla necessità di garantire ai cittadini calabresi una sanità efficiente che sia in grado di affrontare nel migliore dei modi l’emergenza legata alla diffusione della pandemia da Covid-19”. A scriverlo in una nota stampa a firma del presidente Fabio Liparoti sono i giuristi cattolici di Cosenza. “Le recenti vicende che hanno interessato il sistema sanitario della nostra Regione con le dimissioni del commissario ad acta Saverio Cotticelli – inizia la nota – ci devono portare ad una ampia e seria riflessione. Prima come cittadini e poi come giuristi cattolici siamo preoccupati per lo stato in cui versa il sistema socio–sanitario della nostra Regione da ormai troppi anni”. Infatti, annota l’Ugci locale, “il diritto alla salute quale diritto fondamentale garantito dall’art. 32 della Costituzione, continua a non essere rispettato sul nostro territorio con gravissimo pregiudizio per i cittadini e le famiglie calabresi”. “Come giuristi – conclude la nota – non possiamo che riaffermare come il rispetto delle regole e il senso di appartenenza a quanti ricoprono incarichi istituzionali debba essere il viatico per costruire il bene comune”.