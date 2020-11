Renzo Gattegna: Conte, “la sua guida, sempre improntata al dialogo e al confronto, è stata un faro non solo per l’ebraismo italiano ma per la società”

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Renzo Gattegna e la mia vicinanza alle Comunità ebraiche italiane. La sua autorevole guida, sempre improntata al dialogo e al confronto, è stata un faro non solo per l’ebraismo italiano ma per tutta la nostra società”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ricorda in un tweet l’avvocato Renzo Gattegna, dal 2006 al 2016 presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), morto oggi a Roma.

